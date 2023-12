Israel: Krieg wird "noch viele Monate dauern"

Der Gaza-Krieg dauert nun schon fast drei Monate an. Auslöser war der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Hunderte Hamas-Kämpfer hatten dabei Gräueltaten begangen, nach israelischen Angaben wurden etwa 11.40 Menschen getötet und 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 129 Geiseln befinden sich demnach noch immer in dem Palästinensergebiet.