Israel-Kritik an Seibert? Scholz nimmt Boschafter in Schutz

Israel hat nach Angaben eines israelischen Repräsentanten offiziell Beschwerde in Berlin gegen den deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert , eingelegt.

Grund sei Seiberts Teilnahme als Zuschauer bei einer historischen Beratung des Obersten Gerichts in Jerusalem am Dienstag, bestätigte der Repräsentant am Sonntagabend. Dies werde als Einmischung in innere Angelegenheiten Israels gesehen.

Kommt Israels Justizreform wirklich? Nach langen Protesten entscheidet das Oberste Gericht über das Projekt der rechts-religiösen Regierung - und über die Zukunft des Rechtsstaats. 12.09.2023 | 2:59 min

Auswärtiges Amt: Keine Beschwerde eingegangen

Medienberichten zufolge, die der mit den Details vertraute israelische Repräsentant bestätigte, wurde die offizielle Beschwerde über den israelischen Botschafter in Berlin, Ron Prosor, an das Auswärtige Amt übermittelt. Ein Reporter des israelischen TV-Senders Channel 13 hatte auf der Plattform X (früher Twitter) über den Vorgang berichtet.

Auf die Frage, ob sich der Botschafter möglicherweise direkt an Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gewandt hat, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts: "Das ist mir nicht bekannt." Baerbock ist in New York, wo in dieser Woche die Generaldebatte zur Vollversammlung der Vereinten Nationen ansteht.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den deutschen Botschafter gegen Kritik der israelischen Regierung in Schutz genommen. "Der deutsche Botschafter ist ein sehr engagierter Mann mit sehr klaren Prinzipien. Und ich glaube, dass das auch jeder weiß - auch in Israel", sagte Scholz am Montag in New York auf eine Journalistenfrage.