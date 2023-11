Nahost-Experte Yaron:"Hamas hat Interesse an zivilen Opfern"

Auf beiden Seiten habe die Hamas Interesse an zivilen Opfern, erklärt Yaron. 13.10.2023 | 13:38 min

"Die Hamas hat Interesse an zivilen Opfern auf beiden Seiten", erklärt Yaron. Auf israelischer Seite habe sie Interesse an zivilen Opfern, um Israel zu schwächen und zu zermürben.

Riad Othman von Medico International berichtet, dass Menschen im Gazastreifen an Orte fliehen, wo auch keine Vorräte mehr sind. Er befürchtet den Ausbruch von Cholera und Typhus. 13.10.2023 | 7:22 min

Nach dem Angriff der Hamas rückt die israelische Bodenoffensive offenbar immer näher. Israel fordert Zivilisten auf, den Norden Gazas zu verlassen und sich in den Süden zu begeben. 13.10.2023 | 1:36 min

Die bessere Ausrüstung der israelischen Armee würden dabei in vieler Hinsicht unnütz. "Wenn Sie in einen Tunnel reingehen müssen, um die Hamas zu finden, da hilft Ihnen kein F-16 Kampfbomber und da hilft Ihnen auch nicht der modernste israelische Panzer. Da müssen Sie am Ende zu Fuß rein."