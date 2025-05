Deutschlands neuer Außenminister Johann Wadephul ist nach Israel aufgebrochen. Neben Regierungschef Benjamin Netanjahu will er den palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa treffen.

Am 12. Mai vor 60 Jahren war für viele Israelis unvorstellbar, diplomatische Beziehungen mit Deutschland aufzunehmen. Mit den Deutschen, die sechs Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg ermordet haben. Wie sollte daraus jemals Freundschaft erwachsen? Das fragten sich viele damals.

Staatsräson Deutschlands: die Sicherheit Israels

Heute, 60 Jahre später, scheint es gelungen zu sein. Die Beziehungen beider Staaten sind eng. 2008 sagte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede vor der Knesset, die historische Verantwortung der Bundesrepublik für die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson.

Worte, die oft auch von anderen wiederholt, aber inzwischen auch in Frage gestellt wurden.

Seit den traumatischen Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben wir den Krieg beobachtet, Menschen in Israel und Gaza getroffen und ihre Schicksale begleitet.

Besondere Verbundenheit zwischen Steinmeier und Herzog

Jeder, der das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau besucht, "geht verändert zurück", sagt Bundespräsident Steinmeier am 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers.

Deutschland und Israel feiern ihre Freundschaft

Dies geht so weit, dass vom 12. bis 14. Mai beide Präsidenten gemeinsam, erst in Berlin, ab Dienstag in Israel, diese 60-jährige Freundschaft feiern.