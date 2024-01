Galant: Intensive Kämpfe in Nord-Gaza beendet

Auch im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens im Bereich der Stadt Chan Junis werde die intensive Phase der Bodenoffensive bald vorüber sein, zitierte die Zeitung "The Times of Israel" am Montag den israelischen Verteidigungsminister Joav Galant. Sowohl dort als auch im Norden des Gazastreifens werde man zur "nächsten Phase" übergehen können, sagte er. Nähere Angaben zu einem Zeitplan machte er nicht.