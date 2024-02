Zwei-Staaten-Lösung: Wie geht es weiter nach dem Gaza-Krieg?

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu machte am Freitag nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden klar, Israel lehne internationale Vorgaben bezüglich einer dauerhaften Regelung mit den Palästinensern kategorisch ab. Das Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu billigte am Sonntag eine entsprechende Erklärung. Er drohte, dass Israel sich wehren werde, sollte es zu einer einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates kommen. Gemeint ist in diesem Fall eine Anerkennung durch die USA.