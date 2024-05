"Nakba"-Tag: Die Vertreibung der Palästinenser im Jahr 1948

Am 15. Mai 1948, einen Tag nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Israels , griffen fünf arabische Armeen Israel an, wurden aber von dem jungen Staat besiegt. Insgesamt haben zwischen 1947 und 1949 rund 750.000 Palästinenser das Gebiet verlassen, so die Bundeszentrale für politische Bildung. Die meisten flohen ins Westjordanland, den Gazastreifen oder in benachbarte Länder . Seitdem leben viele von ihnen als Staatenlose mit Flüchtlingsstatus, der auch über Generationen vererbt wird.