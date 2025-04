Gaza: Israel gesteht "Fehler" bei Beschuss auf Rettungswagen

Die israelische Armee hat nach den tödlichen Schüssen auf Rettungskräfte im Gazastreifen "Fehler" eingeräumt und ihr Bedauern über den Tod von Zivilisten zum Ausdruck gebracht. Die Armee erklärte am Sonntag nach Abschluss einer Untersuchung zu dem Vorfall mit 15 Toten im März, unter anderem seien Befehle missachtet und der Vorfall nicht "vollständig" gemeldet worden.

Ein stellvertretender Bataillonskommandeur sei "aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in der Nacht" davon ausgegangen, dass die später angegriffenen Krankenwagen militanten Hamas-Kämpfern gehörten, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Untersuchungsbericht. Der Mann werde entlassen.