Chronik: Konflikte zwischen Israel und Palästinensergruppen

Die Hamas hat mindestens 2.500 Raketen auf Israel abgeschossen. Israels Armee reagierte mit Luftangriffen auf Hamas-Stellungen und ordnete die Mobilmachung von Reservisten an. 07.10.2023

2008/2009: Israel startet Luftoffensive "Gegossenes Blei"

Am 3. Januar 2009 dringen israelische Bodentruppen in den Küstenstreifen ein. Die Auseinandersetzung endet am 18. Januar mit einem Waffenstillstand. Bei den Kämpfen werden 1.440 Palästinenser und 13 Israelis getötet. Amnesty International wirft in einem Bericht später sowohl Israel als auch der Hamas "Kriegsverbrechen" vor.