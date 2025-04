Gaza-Helfer tot: Video weckt Zweifel an Militärdarstellung

Ein Kranken- und ein Feuerwehrwagen waren am 23. März nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRCS) in Rafah von Soldaten angegriffen worden. Die Leichen konnten erst sieben Tage später aus einem Massengrab geborgen werden.

Handyvideo widerspricht israelischer Darstellung

Eine Kopie des Materials sandte die Organisation nach eigenen Angaben an den UN-Weltsicherheitsrat. Durch einen UN-Diplomaten gelangten die Aufnahmen an die "New York Times", die sie in der Nacht zum Samstag veröffentlichte.