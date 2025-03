Israels Regierung entlässt Geheimdienstchef Ronen Bar

Netanjahu: "Mangel an Vertrauen"

Netanjahu, gegen den seit Jahren ein Korruptionsprozess läuft, hatte die Entlassung von Ronen Bar am Sonntagabend angekündigt. Als Grund nannte er einen "Mangel an Vertrauen" in den Geheimdienstchef. In einem Brief des Regierungschefs an die Kabinettsmitglieder hieß es, aufgrund des Vetrauensverlustes in Bar könnten "die Regierung und der Ministerpräsident ihre Aufgaben nicht mehr effizient ausüben". Dies behindere die "operationellen Fähigkeiten" des Geheimdienstes "und die Führung des Staates".