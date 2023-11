Botschaft: Deutsch-Israelin Shani Louk gestorben

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte der Familie während seiner Afrika-Reise. Er schrieb in einem Brief an die Mutter der Verstorbenen: "Die Grausamkeit der Mordtat an Ihrer Tochter entsetzt uns alle." Und weiter: "Überall in Deutschland fühlen die Menschen mit Ihnen. Gemeinsam stellen wir uns dem Hass und dem Terror entgegen."