Nahost-Experte: Geiseln "Faustpfand" für humanitäre Hilfe

Interview

Nahost-Experte im ZDF : Geiseln als "Faustpfand" für humanitäre Hilfe

18.10.2023 | 21:57 |

Was folgt nach der Krankenhaus-Explosion in Gaza? Politikwissenschaftler Asiem El Difraoui über Zorn in der arabischen Welt, Hoffnung für Geiseln und die Propaganda der Hamas.