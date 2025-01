So reagiert die Welt: Biden "begeistert" über Vereinbarung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich vorsichtig optimistisch. "In diesen Stunden gibt es Hoffnung, dass die Geiseln endlich freikommen und das Sterben in Gaza ein Ende findet", erklärte Baerbock am Mittwochabend in den Onlinediensten Bluesky und X. "Alle, die Verantwortung tragen, sollten jetzt dafür sorgen, dass diese Chance genutzt wird", appellierte die Ministerin.