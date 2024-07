Auswärtiges Amt ruft Deutsche auf, den Libanon zu verlassen

Hardt bekräftigte seine Forderung nach einem härteren Kurs gegenüber der Hisbollah in Europa. Die EU und die Bundesregierung müssten klarmachen, "wir ziehen die Zügel an gegenüber der Hisbollah", sagte er. Nötig sei eine "klare Sanktionspolitik gegen Personen und Organisationen der Hisbollah in Deutschland in Europa". Das dafür nötige Instrumentarium sei vorhanden. Hardt verwies auf die Möglichkeiten Vereine zu verbieten, die die Hisbollah von Deutschland aus unterstützten.