Was bei einer Eskalation zwischen Israel und Hisbollah droht

Israels Reaktion könnte ähnlich ablaufen wie im April, als der Iran seinen erklärten Erzfeind Israel erstmals direkt mit Drohnen und Raketen angriff. Diese Attacke nach einem mutmaßlich israelischen Angriff gegen ein iranisches Konsulargebäude in Syrien war groß und symbolisch genug für das eigene Publikum. Zugleich folgte sie aber einer klaren und berechenbaren Choreografie, was einen echten Flächenbrand in der Region verhinderte.