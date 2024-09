Eskalation im Libanon: Druck auf Israel wird größer

"Wir arbeiten mit anderen Ländern an einem Vorschlag, von dem wir hoffen, dass er zu einer Beruhigung führt und Gespräche für eine diplomatische Lösung ermöglicht", sagte der stellvertretende US-amerikanische UN-Botschafter Robert Wood bei einer Sitzung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York.