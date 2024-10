Israel: Ein teurer Krieg für Staat und Wirtschaft

Tote, Verletzte, Geiseln, Geflüchtete - nichts wiegt schwerer als die Schicksale der Menschen im Nahen Osten seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Was deshalb in den Hintergrund tritt: Israels Verteidigung kostet das Land immense Summen und schwächt gleichzeitig die Wirtschaft des Landes.