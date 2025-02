Israels Armee räumt "völliges Versagen" am 7. Oktober ein

Ein Untersuchungsbericht des israelischen Militärs zu der von der Hamas angeführten Terrorattacke vom 7. Oktober 2023 hat den Streitkräften eine eklatante Fehleinschätzung der Absichten der militant-islamistischen Palästinenserorganisation bescheinigt. Der israelischen Armee sei es nicht gelungen, die Menschen in Israel zu schützen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Zusammenfassung des Berichts.