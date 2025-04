Die israelische Begründung für das Eindringen wirkt auf viele Beobachter in Syrien verworren. Mal geht es Israel um die Islamisten in Damaskus. Mal um die Präsenz der Türkei in Syrien. Mal sei man in Sorge um die Schwäche der Regierung in Damaskus. Mal besorgt über deren hypothetische künftige Stärke. Mal werden Hisbollah und Hamas in Syrien als Ziele genannt. Oft geht es nur um "Terroristen".