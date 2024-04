Terrorismus: Bericht entlastet UN-Palästinenserhilfswerk

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

So sieht ein Versuch aus, dem Problem auszuweichen und es nicht direkt anzugehen.

Bericht: Palästinenserhilfswerk soll Neutralität stärken

Der zuvor in New York vorgelegte Untersuchungsbericht unabhängiger Experten kam zum Schluss, UNRWA habe eine Reihe "robuster" Mechanismen etabliert, um die Wahrung des Neutralitätsgrundsatzes zu gewährleisten. Trotzdem gebe es nach wie vor Probleme damit, sagte die mit der Untersuchung beauftragte Colonna.

Darunter seien etwa Fälle, in denen Mitarbeiter parteiische politische Beiträge in Online-Netzwerken veröffentlichen, sowie die Verwendung von Schulbüchern mit "problematischem Inhalt" in einigen UNRWA-Schulen.