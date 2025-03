Israel stimmt US-Plan für Waffenruhe im Gazastreifen zu

Hamas besteht auf Freilassung palästinensischer Gefangener

Am Samstag veröffentlichte der bewaffnete Flügel der Hamas ein Video, das israelische Geiseln zeigt, die sich noch in ihrer Gewalt im Gazastreifen befinden. Darin betonte die Organisation, dass die verbliebenen Geiseln nur durch einen Gefangenenaustausch freigelassen werden könnten, wie es in dem am 19. Januar in Kraft getretenen Waffenstillstandsabkommen vereinbart worden sei.