Militärexperte zu Treffen in Istanbul: "Diese Verhandlungen sind Scheinverhandlungen"

Es wäre das erste direkte Treffen von Delegierten der beiden Länder seit drei Jahren: Die Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges sollen nach einer ersten Verschiebung heute in Istanbul beginnen . Auch die Türkei werde mit am Tisch sitzen, heißt es aus dem Außenministerium in Ankara.

Die Russen haben lauter Vizeminister geschickt, die sind also nicht satisfaktionsfähig im Vergleich zu dem, was die Ukrainer geschickt haben.

Experte: Russland kontrolliert die Frontverläufe

Für einen erfolgreichen Verhandlungsprozess müsse Russland in eine Lage gebracht werden, in der es etwas zu verlieren habe, so Reisner. Derzeit sehe sich Moskau im Vorteil, sei militärisch und wirtschaftlich in einer stabileren Lage als weithin angenommen und kontrolliere die Frontverläufe.