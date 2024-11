Was die Kinderkrippen anbelangt, sind Schweden und Frankreich längst Vorreiter. In der Altersgruppe null bis zwei Jahre liegt die Abdeckung dort bei 50 Prozent. "In Italien liegt die Abdeckung gerade mal bei 30 Prozent. Zudem sind Teilzeitmodelle in den Unternehmen viel weniger verbreitet als im Rest Europas ", sagt Rosina.