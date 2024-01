Italien: Politiker aus Meloni-Partei nach Schuss suspendiert

Suspendiert nach Schuss-Vorfall an Silvester

Emanuele Pozzolo

Weil er mit einer Pistole zu einer Silvesterfeier erschien und ein Gast durch einen versehentlich gefallenen Schuss verletzt wurde, ist in Italien ein Abgeordneter der Regierungspartei Fratelli d'Italia suspendiert worden. Regierungschefin Giorgia Meloni teilte am Donnerstag mit, Emanuele Pozzolo dürfe sein Mandat vorerst nicht ausüben.

Meloni: Besitzer der Waffe war verantwortungslos

Ein Untersuchungsgremium der Partei werde sich nun mit dem Fall befassen.

Jemand war verantwortungslos. Italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni

Dies sei "der Besitzer der Waffe" gewesen. Eine solche Situation sei inakzeptabel, "erst recht für einen Abgeordneten und schon gar für einen Abgeordneten der Brüder Italiens", sagte Meloni. Sie werde in diesem Fall strikt vorgehen.

Gast wurde durch Schuss am Bein verletzt

Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen wegen möglicher vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der 38-jährige Pozzolo hatte zu einer Silvesterfeier in Rosazza, rund 70 Kilometer von Turin entfernt, einen Mini-Revolver Kaliber 22 der Marke North American Arms mitgebracht.

Medien zitierten eine Erklärung des Abgeordneten, wonach er die Pistole den Vorschriften entsprechend getragen habe. Der Schuss sei versehentlich gefallen, er selbst habe den Schuss nicht abgegeben, erklärte er. Einer der Gäste, ein 31-jähriger Mann, wurde durch den Schuss leicht am Bein verletzt.

Das Tragen von Waffen ist in Italien streng geregelt und bedarf einer Genehmigung. Inhaber eines Jagd- oder Sportwaffenscheins dürfen nur auf der Jagd oder auf dem Schießstand eine Waffe tragen. Melonis ultrarechte Fratelli d'Italia hatte im Dezember vorgeschlagen, das Mindestalter für einen Jagdwaffenschein auf 16 Jahre zu senken.