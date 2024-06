Zünglein an der Waage: Italiens Rolle vor der Europawahl

In der Fraktion Identität und Demokratie (ID), der Salvinis Lega im EU-Parlament angehört, sitzt auch das rechtspopulistische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen . Zuletzt bekundetet auch sie Interesse an einem Bündnis mit Melonis Partei. "Jetzt ist der Moment, um sich zu vereinen", sagte Le Pen bei einem Wahlkampftermin dem "Corriere della Sera". Schließlich seien sich sie und Meloni in den wesentlichen Fragen einig: