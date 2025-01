Für viele Wanderarbeiter in Peking sind die Ferien zum Frühlingsfest, wie der erste Tag des neuen Jahres in China genannt wird, die einzige Gelegenheit, in die Heimat zu fahren und den Jahreswechsel mit der Familie zu feiern. Um acht Tage am Stück frei zu haben, wird in den Städten am Wochenende davor und am Wochenende danach gearbeitet.