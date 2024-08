Premier-Rückzug in Japan: Tiefer Fall eines Hoffnungsträgers

In Japan ist der Frust immer noch groß, dass es der Wirtschaftspartei LDP nach der Corona-Pandemie (die in Japan offiziell bis Sommer 2023 andauerte) nicht gelungen ist, die Wirtschaft zu stabilisieren: Achterbahnfahrten an der Börse , der Yen schwach wie nie, die inländische Konjunktur am Boden und eine Rezession wie ein Damoklesschwert über Japan.