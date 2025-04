US-Vizepräsident Vance zu Besuch im Vatikan

Ein Aufeinandertreffen von Vance und dem Papst könnte eine angespannte Angelegenheit werden. Im Februar hatte Franziskus die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Massenabschiebung von Migranten in einem Brief an US-Bischöfe scharf kritisiert und damit den Zorn des Weißen Hauses auf sich gezogen. Die USA forderten Franziskus daraufhin auf, sich "an die Religion zu halten".