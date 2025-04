Der brutale Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, die Geiselnahme vieler israelischer Bürgerinnen und Bürger, der anschließende Krieg in Gaza und im Libanon , all das ist hier in der Altstadt Jerusalems zu spüren. Das Misstrauen, vor allem zwischen Juden und Muslimen, ist noch größer geworden. Die Spannungen nehmen zu. Und das Geschäft liegt brach: Touristen verschieben ihre Reisepläne. Die Tische in den Restaurants bleiben leer, wie die Hotels um die Altstadt, und die Souvenirläden warten vergeblich auf Kundschaft.