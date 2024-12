Ex-US-Präsident Jimmy Carter ist tot: Er wurde 100 Jahre alt

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er starb am Sonntagnachmittag in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia. Das teilte seine Stiftung, das Carter Center, am Sonntag mit. Carter wurde 100 Jahre alt. Der Demokrat amtierte von 1977 bis 1981 als 39. Präsident der Vereinigten Staaten . Er erhielt 2002 den Friedensnobelpreis.