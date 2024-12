Biden begnadigt Sohn: Presse sieht "Makel für Vermächtnis"

In seiner Analyse für die "New York Times" vergleicht Peter Baker Joe Bidens Handeln mit dem Donald Trumps : "Bei der Begnadigung seines Sohnes Hunter Biden am Sonntagabend klang der amtierende Präsident sehr wie sein Nachfolger, indem er sich über selektive Strafverfolgung und politischen Druck beklagte und die Fairness eines Systems infrage stellte, das Biden bisher lange verteidigt hatte."