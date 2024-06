Biden nach TV-Duell: "Beabsichtige, Wahl zu gewinnen"

Biden weist Zweifel an Präsidentschaftskandidatur zurück

"Ich laufe nicht mehr so leicht wie früher, ich spreche nicht mehr so geschmeidig wie früher, ich debattiere nicht mehr so gut wie früher, aber ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, wie man die Wahrheit sagt", sagte der 81-jährige Demokrat. Er könne richtig und falsch unterscheiden.