Der Vorfall ereignete sich bei einem Treffen am Mittwoch mit Feuerwehrleuten in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania zum Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September in den USA . Dort war damals die Maschine vom Flug 93 abgestürzt, nachdem deren Passagiere sich gegen die Flugzeugentführer aufgelehnt hatten. Vermutlich wollten die Islamisten das Flugzeug in ein Ziel in Washington fliegen.