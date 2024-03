State of the Union: Biden hält Rede im Kongress

Wer ist zu sehen?

US-Präsident Joe Biden hält seine diesjährige Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress in Washington mitten im US-Wahlkampf. Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 5. November 2024 statt. Biden, der für eine zweite Amtszeit kandidiert, wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Donald Trump herausgefordert.

Was passiert im Livestream?

In der "State of the Union"-Rede unterrichten die US-Präsidenten alljährlich Senat und Repräsentantenhaus über ihre Schwerpunkte und Pläne.

Warum ist das wichtig?

Dem 81-jährigen Biden dürfte es bei seinem Auftritt nicht zuletzt darum gehen, die verbreitete Kritik zu entkräften, dass er zu alt und nicht dynamisch genug für eine zweite Amtszeit sei. Auch dürfte er an die oppositionellen Republikaner appellieren, ihre Blockade von neuen milliardenschweren Ukraine-Hilfen und einer Einigung in der Zuwanderungspolitik aufzugeben.

Wann geht es los?

Der Livestream startet um 2:50 Uhr MEZ am 8. März. Die Rede von Biden beginnt zur besten Sendezeit in den USA, dann ist es 21 Uhr in Washington, was 3 Uhr MEZ entspricht.