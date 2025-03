JFK-Files: 80.000 Seiten zu Kennedy-Ermordung veröffentlicht

US-Präsident Trump will bislang geheim gehaltene Dokumente zur Ermordung von Ex-US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlichen. Die Akten umfassen rund 80.000 Seiten.

John F. Kennedy fuhr am 22. November 1963 durch Dallas. Er wurde mit mehreren Gewehrschüssen ermordet.

Auf der Webseite des Nationalarchivs fanden sich am Dienstagabend (Ortszeit) mehr als 1.100 PDF-Dokumente. Die neue Veröffentlichung umfasse etwa 80.000 Seiten zuvor als geheim eingestufter Dokumente, die nun ohne Schwärzungen veröffentlicht würden, teilte das Büro der US-Geheimdienstkoordination mit. Es ist unklar, ob diese Dokumente neue Erkenntnisse über das Attentat liefern.

Inhalt vieler Kennedy-Akten bereits öffentlich

Die Dokumente können sowohl online als auch persönlich im Nationalarchiv in der Nähe der US-Hauptstadt Washington eingesehen werden. Dokumente, die derzeit nur vor Ort eingesehen werden könnten, würden digitalisiert und in den kommenden Tagen in das Online-Archiv gestellt, hieß es weiter. Weiter hieß es: