Frankreich: So soll Bardella seine Partei "entteufeln"

In seiner Kindheit schätzte der französische Rechtspopulist Jordan Bardella "Europa": das Restaurant seines Onkels in Turin nämlich, wo er sich alljährlich in den Ferien in der Küche herumtrieb. Der 28 Jahre alte Sohn italienischer Einwanderer könnte nach der bevorstehenden Wahl Frankreichs erster Premierminister einer europafeindlichen Rechtsaußenpartei werden.