Die Angst von Juden und Muslimen in den USA

An US-Hochschulen stehen sich pro-israelische und pro-palästinensische Studierende unversöhnlich gegenüber. 01.11.2023 | 2:33 min

Belästigung, Vandalismus und Übergriffe: Das jüdische ADL-Zentrum ( Anti-Defamation League ) für Extremismus verzeichnete zwischen dem 7. und 23. Oktober 2023 insgesamt 312 vorläufig gemeldete antisemitische Vorfälle in den USA, von denen 190 direkt mit dem Krieg in Israel und Gaza in Verbindung gebracht werden. Zum Vergleich: 2022 wurden 64 Vorfälle in dem gleichen Zeitraum gemeldet.

Jüdische Studierende verschanzten sich in Bibliothek

Besonders an US-Hochschulen ist die Lage angespannt, palästinensische und jüdische Studierende stehen sich gespalten gegenüber. An der Cooper Union in New York verschanzte sich vergangenen Mittwoch eine Gruppe jüdischer Studierender in der Bibliothek, währenddessen pro-palästinensische Demonstrierende gegen die Scheiben hämmerten.

Todesdrohungen im Netz: 21-Jähriger angeklagt

Ein weiterer Schauplatz: Cornell University in New York. In einem Online-Forum drohte ein Student, er werde "ein Sturmgewehr auf den Campus bringen" und jüdische Menschen erschießen, so die US-Staatsanwaltschaft. In einem anderen Beitrag kündigte er an, die überwiegend koschere Mensa der Universität "in die Luft zu jagen". Daraufhin wurde den Studierenden geraten, die Cafeteria zu meiden: