Studie: Deutschlands Jugend fühlt sich benachteiligt

Die Jugend von heute - sie scheint nicht so einfach zu erfassen zu sein. Denn es sind sehr unterschiedliche Befunde, die in der neuen TUI-Jugendstudie "Junges Europa 2024" stecken.

Glaube an Europäische Idee, nicht aber an Institutionen

Ein noch negativeres Bild zeigt sich, wenn die jungen Umfrageteilnehmer zwischen 16 und 26 Jahren zum Zustand der Demokratie in ihrem jeweiligen Land befragt werden. Dort bringen im Schnitt nur noch 10 Prozent politischen Parteien Vertrauen entgegen, in Deutschland sind es 16 Prozent. Gerade einmal 16 Prozent der jungen Europäer vertrauen dem eigenen Parlament oder der eigenen Regierung. Deutsche Jugendliche sehen es dabei vergleichsweise nicht ganz so düster: Hier hat noch ein knappes Drittel Vertrauen in Parlament und Regierung.