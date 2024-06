Deal mit US-Behörden: Assange will sich schuldig bekennen

Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird diese Woche voraussichtlich ein Schuldbekenntnis für die Verletzung des US-Spionagegesetzes abgeben. Im Anschluss an sein Schuldbekenntnis und eine Verurteilung wegen Spionagevorwürfen solle er in seine Heimat Australien zurückkehren, hieß es in einem Brief des Justizministeriums, der am Montagabend (Ortszeit) bei einem Gericht eingereicht wurde.