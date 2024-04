Tschetschenien: Liegt "Putins Bluthund" Kadyrow im Sterben?

Es vergehen nur wenige Stunden, bis die tschetschenische PR-Maschine den Gerüchten über Ramsan Kadyrows Gesundheitszustand etwas entgegensetzt. Zunächst wird in sozialen Medien ein Video veröffentlicht, das den Herrscher der russischen Teilrepublik Tschetschenien mit seinen Sicherheitskräften zeigt, sie diskutieren das Vorgehen in der Ukraine.

Videos sollen gesunden Kadyrow zeigen

Dann: Kadyrow im Fitnessstudio, wie er Gewichte hebt. Im Hintergrund ein Song mit dem Text "So Gott will, wirst du für immer leben".

Besonders skurril Video Nummer 3: Kadyrow stemmt nun keine Gewichte, sondern einen schweren Stein. Dieser erinnert - vermutlich äußerst unfreiwillig - auch noch an einen Grabstein.

Auslöser für diese mediale Offensive war ein Bericht in der russischen Exil-Zeitung "Nowaja Gaseta Europa". Die Autoren berichten - unter Berufung auf anonyme Quellen - Kadyrow leide schon seit 2019 unter nekrotisierender Pankreatitis, einer schweren Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, und werde daher regelmäßig in Moskau behandelt.

Kadyrow wurde schon vergangenen Herbst totgesagt

Als er wieder auftauchte, versuchte man im tschetschenischen Grosny und in Moskau schon einmal, von den Gerüchten abzulenken. Ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin wurde anberaumt. Und es wurde ein Video von Kadyrows inzwischen 16-jährigem Sohn Adam veröffentlicht, der einen Mann verprügelte, dem wegen der Verbrennung eines Korans der Prozess gemacht werden sollte.

Die Beispiele zeigen, wie die Kadyrows in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen. Und wie mit allen Mitteln das Bild eines schwachen tschetschenischen Führers vermieden wird. Die mehrheitlich muslimische Teilrepublik galt lange als Pulverfass, nach zwei blutigen Kriegen zwischen tschetschenischen Kämpfern und russischer Armee in den 1990er und frühen 2000er Jahren.

Drohen Unruhen in Tschetschenien?

Der Artikel in der "Nowaja Gaseta. Europa" legt daher nahe, dass Putin sich um Kadyrows Nachfolge sorge. Der Kreml sehe dafür den Kommandeur der in der Ukraine kämpfenden Spezialeinheit "Achmat", Apti Alaudinow, vor. Dass Putin sich ernsthaft um Unruhen in Tschetschenien sorgen müsse, bezweifeln allerdings einige Analysten.