In einer durchgeplanten und mit Stars besetzten Kundgebung an berühmter Stätte in Philadelphia im Swing State Pennsylvania hat sich Kamala Harris bei ihrer letzten Wahlkampf-Rede siegessicher gezeigt. Vor den Stufen des Philadelphia Museum of Art, der Kulisse aus dem Kultfilm "Rocky", sagte Harris: "Heute Abend beenden wir es so, wie wir es begonnen haben, mit Optimismus, mit Energie und mit Freude."

Die Demokratin freute sich bei ihrer Abschlusskundgebung vor der US-Präsidentschaftswahl über die Unterstützung diverser Superstars wie Lady Gaga oder Oprah Winfrey. Harris rief die Menschen, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, eindringlich dazu auf, dies noch zu tun. "Das Rennen ist noch nicht vorbei." Es könne eines der engsten Rennen der Geschichte werden: "Jede einzelne Stimme zählt."