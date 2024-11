In seiner Reaktion auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl sagte Biden am Donnerstag in Washington, es sei notwendig, in der US-Politik "die Temperatur zu senken". Trump hatte die Wahl am Dienstag nach einem erbittert geführten Wahlkampf gegen die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris gewonnen.

"Ich weiß, dass es für einige Menschen eine Zeit des Sieges ist, um es ganz klar zu sagen. Für andere ist es eine Zeit des Verlustes", so Biden.