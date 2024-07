"Comma-la" Harris erklärt, wie man ihren Namen ausspricht

Obwohl Kamala Harris schon seit Jahren eine prominente politische Figur ist, wird ihr Vorname oft noch falsch ausgesprochen - auch in den USA . Dabei hat sie wiederholt erläutert, was ihr aus dem Sanskrit stammender Name bedeutet und wie seine korrekte Aussprache ist, so in dem Vorwort zu ihrer Autobiografie "The Truths We Hold" von 2019.