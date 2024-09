Kamala Harris: Wer ist die Kandidatin fürs Weiße Haus?

Der Vater von Kamala Harris ist ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler, der aus Jamaika in die USA einwanderte, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter - eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin - kam aus Indien und lernte Harris' Vater in den 60er Jahren in den USA kennen. Kamala Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Harris' Eltern ließen sich später scheiden. Sie selbst sagt, Indien sei ein wichtiger Teil ihres Lebens.