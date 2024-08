US-Wahl: Vizepräsidentin Kamala Harris setzt auf TikTok

In der letzten Woche ging online ein Zitat von Kamala Harris viral : "Do you think you just fell out of a coconut tree?" Auf deutsch etwa: "Glaubt Ihr, Ihr seid einfach aus einer Kokosnusspalme gefallen?" Es stammt aus einer Rede im Mai 2023, in der Harris ihre Mutter zitierte. Diese wollte ihr klarmachen, dass alles in einem Kontext passiere. Internet-User nutzten diesen Ausschnitt und kombinierten ihn mit aktuellen Internettrends.