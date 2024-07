"Running Mate": Auswahl für Harris' Vizeposten wird kleiner

Als mögliche Kandidaten für die Vize-Kandidatur gelten unter anderem der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, US-Senator Mark Kelly aus Arizona und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Während Beshear in Kentucky in einem von den Republikanern dominierten Bundesstaat kandidieren würde, gelten die Stimmverhältnisse zwischen Demokraten und Republikanern sowohl in Kellys Bundesstaat Arizona und Walz' Heimat Minnesota als eher ausgeglichen.