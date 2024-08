USA: Wer wird Harris' Vize? Diese Kandidaten sind im Rennen

Kamala Harris will Präsidentin der USA werden. Bis Dienstag will sie sich für einen Vizekandidaten entscheiden.

In den kommenden Tagen will die 54-Jährige nun einen Vizepräsidentschaftskandidaten vorstellen und mit dem Partner auf einen Blitz-Trip durch die sieben am meisten umkämpften Bundesstaaten gehen. Nun richtet sich alles auf die Frage, wen sie als Vize an ihre Seite holen wird. Die Entscheidung könnte in den kommenden Tagen fallen.