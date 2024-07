Nach Bidens Rückzug: Ist der Kandidatenwechsel angreifbar?

Joe Biden steht nicht wieder zur Wahl - was bedeutet das für die Kampagne der Republikaner?

Dürfen die Demokraten ihren Präsidentschaftskandidaten überhaupt so kurzfristig austauschen oder ist der Schachzug am Ende angreifbar? Und was bedeutet der Wechsel für Trumps Kampagne? ZDFheute mit einem Überblick.