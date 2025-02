Kiews Hoffnung auf mehr Kontrolle in der Luft

Mirage-2000-Kampfjets, die die Ukraine aus Frankreich erhält, sollen helfen, den Luftraum zu kontrollieren. Quelle: SEBASTIEN BOZON/afp

Die Ukraine hat die ersten aus Frankreich gelieferten Mirage-2000-Kampfflugzeuge erhalten, wie aus Bildmaterial hervorgeht und auch von offiziellen Quellen bestätigt worden ist. Es ist noch nicht klar, wann Kiew diese Flugzeuge in den Einsatz schicken kann.

Wahrscheinlich werden sie nicht im Luft-Luft-Kampf eingesetzt werden - dafür sind sowohl ihr Radar als auch ihre Bewaffnung zu veraltet -, sondern zum Schutz des ukrainischen Luftraums vor Marschflugkörpern und Drohnen sowie zum Abschuss von Luft-Boden-Waffen beitragen. In der Zwischenzeit haben die Niederlande das zweite Los der zugesagten F-16-Kampfjets übergeben.

Neuer Angriff bei Kursk

Ab dem 6. Februar starteten ukrainische Einheiten einen weiteren Angriff aus dem Kursker Vorposten, fast genau einen Monat nach dem erfolglosen Versuch von Anfang Januar . Diesmal griffen ukrainische mechanisierte Verbände südöstlich von Sudzha an und nahmen nach den vorliegenden Bildern bereits die kleineren Siedlungen Cherkasska Konopelka und teilweise auch Fanaseevka ein. Die Angriffe überraschten die russischen Streitkräfte, aber es ist noch nicht klar, ob die Ukraine in der Lage sein wird, den Schwung beizubehalten.

Der Angriff dient offensichtlich hauptsächlich politischen Zwecken: Er soll die Fähigkeit der Ukraine demonstrieren, sich im Vorfeld der angeblich bald anstehenden Waffenstillstandsverhandlungen zu wehren.

In der Zwischenzeit ist es den russischen Streitkräften gelungen, einen weiteren Brückenkopf am Fluss Oskil in der Nähe des Dorfes Topoli zu errichten, und sie sind dabei, den Brückenkopf, den sie bereits bei Dvorichne haben, auszubauen.

Intensität der Kämpfe ging zurück

Dennoch hat die Intensität der Kämpfe im Laufe der Woche deutlich abgenommen, was zum Teil auf das schlechte Wetter zurückzuführen ist, das sowohl die Luftangriffe als auch die Drohneneinsätze behindert hat.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Die vom ukrainischen Generalstab gemeldeten durchschnittlichen täglichen Verluste an Russen gingen auf etwa 1.250 zurück, einschließlich Gefallene, Verwundete und Gefangene. Dies ist ein erheblicher Rückgang im Vergleich zu November und Dezember, als die durchschnittliche tägliche Verlustrate weit über 1.500 lag.

Neues Rekrutierungsprogramm

Um dem Mangel an Soldaten zu begegnen, versprach Präsident Wolodymyr Selenskyj , in Kürze ein neues Rekrutierungsprogramm für Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren, also unterhalb der derzeitigen Mobilisierungsaltersgrenze.

Das Paket würde einen festen, einjährigen Militärdienstvertrag sowie ein kostenloses Wohnungsbaudarlehen und verschiedene andere Formen der Unterstützung versprechen. Es bleibt jedoch abzuwarten, was genau das endgültige Paket beinhalten wird.

Waffen-Prototyp zur Gleitbombenabwehr

Am 8. Februar wurde berichtet, dass die Ukraine an der Saporischschja-Front erfolgreich eine neue Waffe - höchstwahrscheinlich einen Laser - getestet hat, die in der Lage ist, ankommende Gleitbomben abzuschießen.

Bisher gab es keine Abwehr gegen die russischen Gleitbomben, da sie zu schnell und zu klein waren, um abgefangen zu werden. Weil also die Bomber, die sie abwerfen, nicht abgeschossen werden konnten, gab es auch keine Möglichkeit, die Gleitbomben abzulenken oder zu parieren. Sollte sich das neue System als funktionsfähig erweisen und die Ukraine in der Lage sein, es in ausreichender Stückzahl zu produzieren, könnte Kiew die Bedrohung durch Gleitbomben erheblich verringern.

Ukraine greift weiter Ölraffinerien an

Die Ukraine setzte ihre Drohnenangriffe auf die russische Ölindustrie fort. Unter anderem wurden Ölraffinerien in den Regionen Woronesch und Krasnodar sowie mehrere Öldepots getroffen.

